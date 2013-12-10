جونز لانج لاسال: تراجع أسعار الشقق بالرياض 10% بـ6 أشهر

قال مدير قسم تجارة التجزئة والشركات في جونز لانغ لاسال في المملكة العربية السعودية خليل العرب في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الفرص الحالية هي في القطاعين السكني والتجاري، وليس في قطاعي الفنادق أو المكاتب حيث يتجاوز المعروض الطلب ويُتوقع دخول وحدات جديدة في الأعوام المقبلة.

وأضاف إن أسعار الفلل في جدة تراجعت بنحو 4% خلال 6 أشهر، مع حملات تصحيح أوضاع العمالة التي قامت بها السلطات في السعودية.

وأوضح العرب "تراجع متوسط سعر شراء الشقق السكنية في الرياض بنسبة 10%، خلال الأشهر الستة الماضية".

وفي سياق متصل، أكدت شركة جونز لانج لاسال في تقريرها الفصلي حول الأسواق العقارية في الرياض وجدة، أن نقص العمالة يعرقل تسليم المشاريع العقارية الجديدة رغم استمرار قوة الطلب.

وأشار العرب إلى أن نقص العمالة هو السبب الرئيسي لعرقلة تنفيذ المشروعات في السعودية.

وبحسب التقرير فقد انخفض متوسط سعر بيع الفلل في جدة بـ4%، خلال الأشهر الستة الماضية، مدفوعاً بانخفاض الأسعار في الأحياء السكنية الفاخرة غربي جدة.

ويتوقع التقرير ارتفاع المعدل الحقيقي لنمو إجمالي الناتج المحلي بنحو 4%، خلال العام الحالي حيث زادت البنوك إقراضها للمشاريع العقارية وعملاءها إلى أعلى مستوياتها خلال الأعوام الخمسة الماضية.