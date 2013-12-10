منتدى الرياض الاقتصادي يبحث تحقيق تنمية سعودية مستدامة

قال رئيس مجلس الأمناء في منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن جميع جلسات المنتدى تستهدف بحث كيفية تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد السعودي.

وأشار المعجل إلى أن تنمية الموارد البشرية هي أحد أهم العوامل الداعمة لتحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد السعودي، ولابد من دفع النشء الجديد للعمل الدؤوب لتحقيق هذا الهدف.

ولفت المعجل إلى أن المنتدى يبحث كيفية إزالة جميع العوائق أمام التنمية المستدامة ومنها ضعف الموارد البشرية في السعودية مثل نقص عدد المهندسين والأطباء.

وقال المعجل: "السعودية بحاجة إلى خريجي 30 سنة قادمة من المهندسين لتحقيق العدد الكافي من المهندسين، الذي يتطلبه الاقتصاد السعودي".

وكان منتدى الرياض الاقتصادي قد افتتح مساء أمس دورته السادسة، والتي تستمر فعالياتها ثلاثة أيام وتتضمن عقد 5 دراسات حول قضايا اقتصادية ملحة.

وكانت جلسات اليوم الثاني بعنوان: "دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها"، فيما الجلسة الثانية تناقش دراسة "سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص".