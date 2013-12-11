خبير: الفيدرالي الأميركي يتجه لتجديد التيسير الكمي

توقع كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن يتجه الفيدرالي الأميركي إلى تجديد التيسير الكمي مطلع العام المقبل.

وقال الحموري إن نتائج إغلاق الحكومة الأميركية لم تظهر حتى الآن في أرقام الوظائف التي يتم إعلانها أو بيانات الناتج القومي الأميركي وهو أمر غير طبيعي.

وأشار الحموري إلى أن ما يدعم القول باستمرار التيسير الكمي في أميركا الحالة الانتقالية التي يمر بها الفيدرالي الأميركي، حيث تنتهي فترة بن برنانكي نهاية شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أن جانيت لويز يلين التي ستتولى منصب محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أكثر تساهلاً من بن برنانكي، وبالتالي فمن المستبعد خفض التيسير الكمي في أميركا.