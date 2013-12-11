مصر للمقاصة تعقد اتفاقيات ثنائية مع شركات خليجية مماثلة

قال رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي محمد عبدالسلام في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن شركة مصر للمقاصة تقوم حالياً بعقد اتفاقات مع شركات المقاصة في الدول الخليجية بشكل ثنائي.

وأضاف عبدالسلام: "تنصب الاتفاقيات الثنائية على العلاقات بين المقاصة المصرية وكل من شركات المقاصة في دول الخليج، وهناك علاقات ثنائية للربط بين المقاصة المصرية والمقصات الخليجية كل على حدة".

ولفت عبدالسلام إلى وجود استثمارات خليجية مرتفعة في السوق المصرية، حتى من قبل ثورة 25 يناير، وأن الاتفاقيات التي يتم عقدها تستهدف تأمين المستثمر الخليجي.

وقال: "وجودنا في الربط لتأمين المستثمر الخليجي والحفاظ على أوراقه وأمواله، وثقته ستكون مرتفعة إذا علم أن شركة المقاصة في دولته هي المسؤولة عن تحصيل أمواله من شركة المقاصة المصرية".

وكانت شركة "مصر للمقاصة" قد أعلنت عقد اتفاقيات ثنائية مع شركات المقاصة في الدول الخليجية.

يُذكر أن هناك أكثر من 12 ألف مستثمر خليجي مقيدون في البورصة المصرية، إضافة إلى المؤسسات وصناديق الاستثمار.