الإمارات: نقل الأرقام بين مشغلي الاتصالات 22 ديسمبر

أكد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، محمد ناصر الغانم، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن قرار الهيئة الأخير بنقل الأرقام سيطبق في 22 من الشهر الجاري.

وتوقع الغانم أن يؤدي تطبيق القرار لزيادة المنافسة بين الشركات المشغلة.

وأضاف أن الحجم المباشر لقطاع الاتصالات يمثل 5.3%، من الناتج القومي الإماراتي.

وكانت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، قد أعلنت نوفمبر الماضي البدء في استقبال بيانات المتعاملين المهتمين بخدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك للأفراد والمؤسسات، لافتة إلى توافر الجاهزية الكاملة لديها للخدمة.

وأكدت الشركة أنه لن يتم اشتراط سداد الفواتير السابقة للمتعاملين قبل نقل الأرقام، تيسيراً لعملية النقل.