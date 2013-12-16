أوف أميركا: إصلاح سوق العمل السعودية يدعم النمو في 2014

أكد بنك أوف أميركا أن نظرته إيجابية جداً تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن فرص النمو في المنطقة قوية جداً مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، متوقعاً أيضاً نمواً إيجابياً في قارة إفريقيا.

وقال ديفيد هاونر، مدير استراتيجيات العائد الثابت في بنك أوف أميركا ميريل لينش في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إنه من المهم أن نبتعد عن نظرية أن النمو في المنطقة مدعوم من السلع أو قطاع الطاقة كما يعتقد العديدون، لأن النمو مدعوم إلى درجة كبيرة من قبل الاستهلاك المحلي، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها عدة دول في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتوقع أن تدعم إصلاحات قطاع العمل في السعودية النمو الاقتصادي للبلاد، كما من المتوقع أن يتلقى الاقتصاد القطري دعماً من استضافة كأس العالم.

ويرى هاونر أنه من المتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأميركي تخفيف مشترياته من الأوراق المالية والسندات في مارس القادم أو قبل ذلك، ولكن الأرجح في مارس، وبكل صراحة أعتقد أن هذا الإجراء محتسب في الأسواق الناشئة، وسواء حدث في يناير أو مارس.

ويتوقع أن تشهد أسواق الدول الناشئة موجة ارتفاعات مع ارتياح نفسي بعد بدء التخفيف، ولكن الأهم من تخفيف الفيدرالي لمشترياته هو مسألة رفع نسب الفائدة وبداية حديث الأسواق عن رفع الفائدة في الولايات المتحدة في 2015.

وبحسب هاونر، من المتوقع أن ترتفع الفائدة في الولايات المتحدة في 2016 وليس قبل ذلك، لذا نتوقع زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة العام القادم.

ويرى هاونر أن الخطورة الأكبر في منطقة اليورو تتمثل في انكماش الأسعار وليس التضخم، كما نعتقد أن هناك بعض القلق حيال اختبارات الجهد التي سيقوم بها المركزي الأوروبي على البنوك الأوروبية.

ويتوقع أن يفعل المركزي الأوروبي دورة جديدة من القروض طويلة الأجل لدعم الإقراض في الفصل الأول من 2014، وهذا يعني تبايناً في حسابات البنوك المركزية الأميركية والأوروبية، بمعنى أن حساب المركزي الأوروبي سيتسع فيما سيتقلص حساب المركزي الأميركي من حيث السيولة الموفرة للنظام المالي، لذا من المتوقع تراجع اليوور مقابل الدول العام القادم، ووصوله إلى 1.25 بنهاية عام 2014.