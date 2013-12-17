السعدون: تعديل قوانين فرض الضرائب يخضع لعامل التوقيت

قال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وزير المالية الكويتي إن وزارته تعد اقتراحاً لفرض ضريبة الدخل على الشركات المحلية للمساعدة في تعزيز الإيرادات الحكومية.

وفي حال قررت الحكومة فرض ضريبة الدخل سيتطلب القرار موافقة البرلمان، علماً أن الشركات الأجنبية تدفع حالياً 15% ضريبة دخل.

وأكد الشيخ سالم أن الإنفاق على الدعم قد ارتفع بأكثر من 4 مرات خلال السنوات التسع الماضية حتى هذا العام، مبيناً أن الإنفاق على الدعم في المستقبل سيضع ضغوطا كبيرة على الإيرادات العامة.

وفي حديث سابق مع "العربية"، تحدث جاسم السعدون، رئيس مركز الشال للدراسات الاقتصادية عن أهمية توقيت تنفيذ الضرائب معتبراً أنه يجب البدء بتطبيقها تدريجياً.

واعتبر السعدون، أن تعديل قوانين فرض الضرائب على دخل الشركات الوطنية يخضع لعامل التوقيت بشكل أساسي، معتبراً أنه يجب البدء بتطبيقها بالتزامن مع بداية ترشيد الدعم.

وقال إن الضرائب أمر لابد منه وإن المشكلة في التوقيت الصحيح لفرضها، وإن الاستقرار السياسي والاقتصادي من شأنه أن يدعم تطبيق المبادرات بشكل تدريجي.

وأضاف أنه يجب ترشيد الدعم وزيادته للمستحقين وحجبه عمن لا يستحق وفرض ضرائب على الشركات الكبرى، بحيث تكون البداية تدريجية حتى تتم التوسعة فيما بعد بشكل أسهل وأكثر فاعلية.





