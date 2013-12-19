القطاع الخاص يتجاوب مع تعديل ساعات العمل بالسعودية

توقع الكاتب الصحافي، محمد العنقري، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن يتجاوب القطاع الخاص مع تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة.

وكان وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه قد أكد أن التعديلات الخمسين على نظام العمل، التي من بينها تحديد ساعات العمل بأربعين ساعة في الأسبوع وإجازة اليومين ستكون خلال 3 أشهر.

وأضاف العنقري أن تقليص عدد ساعات العمل جاء ليتوافق مع العمل الحكومي، ويكون هناك إقبال من الشباب على القطاع الخاص، لأن الفترة الأخيرة شهدت تدويرا كبيرا للعمالة في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن وزارة العمل تسعى لتطوير سوق العمل بعد عملية إعادة هيكلة سوق العمالة في السعودية وذلك لموازنة الإقبال على العمل بين القطاعين الخاص والحكومي.

وأوضح أن تقليص ساعات العمل بالشكل المنتظر يتماشى مع الأنظمة المتبعة عالمياً، وقال "القطاع الخاص سيتقبل الأمر في النهاية".

وأشار إلى أن وزارة العمل تستهدف معالجة ضعف الدخل ونوعية الوظائف التي تعرض على الشباب.

وكان مجلس الشورى السعودي قد صوت مؤخراً على إجراءات سيتم العمل بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بعد إتمام الإجراءات النظامية الخاصة بذلك وإقرارها من مجلس الوزراء، إضافة إلى بقية التعديلات التي أعدتها الوزارة على نظام العمل والعمال.

وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه قد قال إن 90%، من العاملين السعوديين يتقاضون رواتب تتجاوز الثلاثة آلاف ريال في القطاع الخاص، فيما يوجد 10%، فقط يتقاضون رواتب أقل من ذلك.