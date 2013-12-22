توقعات ببلوغ فائض الميزانية السعودية 225 مليار ريال

قال عبد الإله مؤمن، المحلل المالي، إن المؤشر للسوق السعودي يواصل المنحنى التصاعدي مستفيداً من المحفزات التي تمت في الفترة الأخيرة وتحسن البورصات العالمية وأخرى داخلية تتمثل في التوزيعات وزيادة رأس المال.

وأكد أن القطاع المصرفي يتولى عملية قيادة السوق نحو الارتفاع مستفيداً من المؤشرات الإيجابية داخل السوق، إضافة إلى ترقب الربع الأخير من العام الحالي، فيما تكون المصارف محط الأنظار باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتوقع بدوره أن تكون هناك أرباح تشغيلية كبيرة خاصة بالمصارف.

وأضاف أن توقعات الميزانية أن يتجاوز الفائض 225 مليار تقريبا حسب الأرقام المبدئية، وتوقع أن يكون للفائض انعكاس كبير على السوق السعودي، وحسب القطاعات التي سيتم الاستفادة منها.

وأضاف أن تحقيق الفائض يرجع إلى عملية ارتفاع النفط في الفترة الأخيرة بصورة فاقت التوقعات بحدود 100 دولار للبرميل.

يشار إلى أن الاقتصاد غير النفطي حقق نمواً بـ7,2% خلال العام الماضي، و7,5% نمو في القطاع الخاص، وتمثلت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بـ58%.

وأشار إلى أن النظرة المستقبلية للسوق السعودي جيدة، حيث يضم السوق مستثمرين أفراد لديهم القدرة والكفاءة على تقييم الاستثمارات وتحقيق شركات خاصة لأرباح جيدة، بالإضافة إلى دور الهيئة كجهاز تنظيمي ساهم في استحداث عمق في السوق.

