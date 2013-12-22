حمدي: السائح العربي يمثل 22% من السياحة الوافدة لمصر

قال ناصر حمدي، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إن عائدات القطاع دعمت الاقتصاد خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في 12% من جل الاقتصاد المصري، إلا أنها تراجعت بشكل لافت خلال الفترة الماضية بفعل الاضطرابات السياسية.

وأشار إلى أن عدد السياح وصل إلى 14,7 مليون سائح، في حين وصلت الإيرادات إلى 12,5 مليار دولار خلال سنة الأساس 2010.

وأضاف أن الأرقام تراجعت خلال 2011 إلى 9 ملايين سائح بعائدات لا تزيد عن 8 مليارات، في حين بدأ القطاع يسترد بعضاً من عافيته في 2012 عند وصول عدد السياح إلى 11.5 مليون سائح.

وقال إن الهيئة لم تنجح في تحقيق النسبة المستهدفة لعام 2013 والتي تقدر بـ13.% مليون سائح، لكنها نجحت بتحقيق نسبة جيدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ووصول السياح إلى 8 ملايين زائر.

وأضاف أن القطاع تأثر بلا أدنى شك بالظروف السياسية غير أن الزيادة عادت لوتيرتها بعد رفع الحضر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وشكلت الزيادة ما يقرب 141% بحدود تقريبا 670 ألف سائح.

وتابع أن الهيئة تتوقع مليون سائح شهريا خلال الأشهر الأولى من عام 2014، خصوصاً في ظل تحسن الاقتصاد بشكل ملحوظ.

وأكد أن الحكومة المصرية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المناخ الاستثماري وخاصة السياحة في مصر، بالإضافة إلى التعهدات المختلفة التي تقوم بها الهيئة مع شركات الطيران الوطنية أو الأجنبية. وأضاف أن الهيئة تعتزم إطلاق خطوط مباشرة من السعودية، الأردن، الكويت إلى شرم الشيخ والغردقة.

وبدوره أكد أن السائح العربي يمثل 22% من السياحة الوافدة وتستهدف الهيئة زيادة الأعداد من خلال اطلاق برامج خاصة للعرب تحت شعار "وحشتونا" لتحفيز السوق العربي للعودة لمصر.

وأضاف أن إيرادات السياحة بلغت 10.5 مليار دولار خلال 2012، ويتوقع أن يبلغ في خلال العام 8,5 مليار دولار ونأمل أن تعود المعدلات مرتفعة في العام القادم.

يشار إلى أن الهيئة تعتزم إطلاق عدة مبادرات تعنى بإعادة تأهيل الغرف السياحية وتأهيل الفنادق العائمة، بالإضافة إلى مشروعات لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف لـ 268 ألف غرفة إضافية.