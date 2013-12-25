منتدى الأحساء يطرح مشاريع صناعية وآلاف الفرص الوظيفية

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة في السعودية المهندس وليد أبوخالد إن "منتدى الأحساء للاستثمار الثالث" يمثل أهمية كبيرة ورافدا مهما للاقتصاد السعودي، مبينا أن حضور 3 وزراء هم وزير البترول المهندس علي النعيمي ووزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة ووزير الإسكان شويش الضويحي للمنتدى يؤكد أهميته الاقتصادية.

ويتوقع خلال مؤتمر منتدى الأحساء الذي انطلقت فعالياته اليوم من خلال عدة محاور منها "الاستثمار الصناعي في مدينة الأحساء، والاستثمار في قطاع الطاقة" أن يعلن عن جملة مشاريع سياحية وصناعية، وأهمها إنشاء مدينتين صناعيتين في المنطقة يمثلان إضافة للقطاع الصناعي في المملكة.

وأشار أبوخالد إلى أن السعودية تبحث دائما عن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المداخيل النفطية وهو قرار استراتيجي، والمنتدى سيكون داعما رئيسا لاستراتيجية السعودية.

وأوضح أن أهمية منطقة الأحساء تكمن في موقعها الجغرافي وقربها من مصادر الطاقة، بالإضافة إلى أنها داعمة للاستثمار وتوفر آلاف الوظائف لشباب المملكة.