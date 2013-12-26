منتدى الأحساء للاستثمار 2013 يطلق مدناً صناعية جديدة

طرح منتدى الأحساء للاستثمار 2013، والذي نظمته غرفة الأحساء بشراكة استراتيجية مع شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الخميس، التحديات التي تواجه الاستثمار بمنطقة الأحساء بهدف تسليط الأنظار حول مكامن ومقومات النمو والاستثمار وتهيئة البيئة الأساسية للاستثمار في المنطقة.

وقال عبدالرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، إن القيمة المضافة المحلية في محافظة الأحساء تزخر بتعداد سكاني عالٍ، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة، وتوفير فرص وظيفية، ما يسهم بدعم اقتصادي كبير للمنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء بشكل خاص.

وقد جمع المنتدى القطاع الخاص بجهات عليا في القطاعات الحكومية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمقومات المنطقة بشتى القطاعات.

وقال صالح النزهة، الرئيس التنفيذي لشركة "التصنيع الوطنية"، إن جهود "مدن" جلية في خلق الكثير من الفرص الاستثمارية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذي يمكن أن يدخل فيه القطاع الخاص السعودي. وأشار إلى أن منطقة الأحساء تتمتع بكثير من الميزات، سواء قربها من المنتجات الأساسية، كونها من مدن الطاقة والبترول.

من جهة أخرى، شمل المنتدى الإعلان عن مدينتين صناعيتين جديدتين في المدينة الصناعية بالأحساء والأخرى في سلوى، فيما تبنى قادة الأعمال في المنطقة مهمة تفعيل الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية بين العديد من الجهات الرئيسية في المحافظة من أجل النهوض بالاقتصاد فيها.