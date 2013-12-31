خبير: بريطانيا تطبق الضريبة العقارية في إبريل 2015

قال عبدالله مطاوع، رئيس مكاتب دبي في تراورز آند هملنز، إن الحكومة البريطانية قررت تطبيق الضريبة المضافة على من يرغب ببيع عقاراته في بريطانيا، وإنه من المتوقع أن تطبق على أي شخص يقوم ببيع عقار سكني. وأضاف أنه من المقرر تطبيق الضريبية على الربح الحاصل ما بعد شهر إبريل لعام 2015.

وقال إن الأجنبي يمكنه أن يدفع ضريبة إضافية على عقار في بريطانيا في حال وصل سعر العقار لمليوني جنيه إسترليني، أو على حسب قيمة المسكن في حال سجل على اسم شركة وليس باسم المالك.

وأضاف أن الكثير من الملاك يقومون بتسجيل عقاراتهم باسم شركات لتلافي الضرائب المفروضة عليهم. وقال إن هناك رسوماً سنوية تنطبق على عقار قيمته أكثر من مليوني جنيه وتمتلكه الشركة غير أنه لا يستخدم لغرض تجاري، ففي هذه الحالة تنطبق عليه ضريبة ما بين 15 ألف جنيه سنوياً لتلك المساكن، فيما يدفع للمساكن 140 ألف جنيه سنوياً للمساكن قيمتها أكثر من 20 مليون جنيه.