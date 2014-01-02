الضويحي: تمليك السعوديين أولوية وزارة الإسكان بـ2014

قال وزير الإسكان السعودي، الدكتور شويش الضويحي، إن تملك السعوديين للمساكن يتصدر أولويات الوزارة خلال العام الجاري.

وأضاف الضويحي أن العام الجاري سيشهد تسليم العديد من المشاريع السكنية للسعوديين.

وأكد الضويحي أنه سيتم إقرار آلية لتمليك المساكن للمواطنين قريباً، مشيراً إلى أنه سيتم إقرار آلية تعامل مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص.

ولفت وزير الإسكان السعودي إلى أن تأثير منصة "إيجار" الإيجابي سيشمل كل السوق العقارية وجميع أطراف المعادلة، حيث ستساهم في خفض قيم الإيجارات.

وأكد الضويحي أن المنصة الجديدة ستساهم في خلق التوازن بين العرض والطلب، مما قد يساهم في خفض قيم الإيجارات.

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد أطبقت الأربعاء، المنصة الإلكترونية لمشروع "إيجار"، لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار، لتكون متاحة للعرض على بقية الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين، بحيث يتيح للجميع الاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها "إيجار".

وتهدف الوزارة من خلال "إيجار" إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان الإيجاري وتنظيمه، استناداً للدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة، والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

وكان وزير الإسكان السعودي قد أكد أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع "إيجار"، الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، وذلك من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها.

يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار" تم تطبيقه على العديد من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين.

ويهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة بطريقة آلية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به، كما يساعد المستأجر في الحصول على الوحدة السكنية التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأفضل الأسعار.