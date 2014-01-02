"المتقدمة": ندرس مشاريع جديدة داخل السعودية وخارجها

قال الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبدالله القرعاوي، في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف، إن ارتفاع الإنتاج كان العامل الأساسي في نمو الأرباح، كون أسعار المنتج ارتفعت بنسبة 5% فقط في الربع الرابع عما كانت عليه في الربع الثالث إلى جانب نمو المبيعات بنحو 8%.

وأضاف القرعاوي أن الشركة ترى فرصاً استثمارية في أميركا وكندا، حيث توجد مشاريع استثمارية قيد الدراسة.

ولفت القرعاوي إلى أن الفرص الاستثمارية التي تراها الشركة موجودة في السعودية أيضاً، لافتاً إلى ضرورة التأكد من جدوى هذه المشروعات قبل الدخول فيها.

وحول ما إذا كانت الشركة ستلجأ للاقتراض من السوق عبر إصدار صكوك قال القرعاوي "ما من شك أن قدرة الشركة على الاقتراض عالية جداً".

وكانت أرباح المتقدمة للبتروكيماويات خلال الربع الأخير من 2013، قد ارتفعت بحوالي 38%، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2012، لتتجاوز 161 مليون ريال، نتيجة ارتفاع أسعار المنتج، وقد فاقت الأرباح التوقعات البالغة 153.5 مليون ريال.

كما نمت الأرباح 14.4% مقارنة مع الربع الثالث من 2013.

وقد حققت المتقدمة أرباحاً سنوية بحوالي 557 مليون ريال، أي بارتفاع بنحو 70% مقارنة مع عام 2012، وذلك على خلفية زيادة المبيعات وانخفاض أسعار اللقيم.