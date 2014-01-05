البنك السعودي للاستثمار: محفظة الإقراض نمت بنسبة 40%

قال الرئيس التنفيذي البنك السعودي للاستثمار، مساعد المنيفي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن محفظة الإقراض لدى البنك نمت بنسبة 40%.

وأضاف المنيفي أن النمو في محفظة الإقراض لدى البنك موزّع على كافة القطاعات بواقع نحو 10%، لكل قطاع.

وحول حجم المخصصات التي تم تجنيبها في الربع الأخير من العام الماضي قال المنيفي إن المخصصات لم تنخفض عن الربع السابق عليه، مشيراً إلى أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 0.08%، وأن مخصصات تغطية هذه الديون تتجاوز 180%.

وأكد المنيفي أن البنك تقدم بالفعل للحصول على رخصة ممارسة نظام الرهن العقاري، إلا أن التفعيل الكامل بعد الحصول على الرخصة سيكون بعد وضوح الرؤية بشأن كامل.

وكان البنك السعودي للاستثمار قد افتتح موسم نتائج البنوك السعودية بقفزة في أرباحه للربع الأخير من العام الماضي بنحو 33%، مقارنة بمستواها قبل عام لتصل إلى نحو 327 مليون ريال، أما مقارنة بالربع السابق فقد استقرت الأرباح نسبياً.

كما سجلت أرباح البنك السنوية قفزة قوية بأكثر من 41%، على مدار العام الماضي لتصل إلى 1.287 مليار ريال.

وأرجع البنك قوة أرباحه إلى زيادة دخل العمليات وانخفاض مصاريفها، حيث جاءت الأرباح أفضل من توقعات المحللين.