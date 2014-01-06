ديون أعيان للإجارة الكويتية انخفضت لـ180 مليون دينار

قال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار منصور المبارك في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ديون الشركة انخفضت من 328 نهاية عام 2008، إلى 180 مليون دينار.

وأضاف المبارك "حقوق المساهمين في الشركة وصلت إلى 82 مليون دينار، والدائنون يملكون 50% من الشركة، وبعض الدائنين كانوا مساهمين سابقين، فيما لا يزال أكبر الدائنين بنوك كويتية، من بينها بنك التمويل الكويتي وبنك الخليج".

وحول آلية سداد الديون المتبقية قال المبارك إن السداد سيكون عبر زيادة إنتاجية الأصول والتخلص من الأصول غير المشاركة في استراتيجية الشركة المستقبلية، بالإضافة لوقف الإجارة التمويلية.

وكانت شركة أعيان للإجارة والاستثمار قد أنهت مراحل خطة إعادة الهيكلة المالية، وتم الاتفاق مع جميع الدائنين على المضي قدما في الخطة.

وتعتبر شركة أعيان واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية الكويتية التي تأثرت في الأزمة المالية.