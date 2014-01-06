تراجع المبيعات يضغط على نتائج شركات الإسمنت السعودية

قال المدير في قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرمس القابضة طارق الشواربي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن تأثير تراجع أعداد العمالة في السعودية مع تصحيح الأوضاع على مبيعات وشركات الإسمنت سيظهر في نتائج الربع الرابع وبالتحديد من شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف الشواربي أن المبيعات الكلية لشركات الإسمنت في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي انخفضت بنسبة 17%، بسبب تصحيح أوضاع العمالة من المملكة.

وحول نتائج شركة إسمنت اليمامة التي أعلنتها مؤخراً قال الشواربي إنه في حال تم اقتطاع العائد على الاستثمار في الربع الرابع من 2013، سيظهر هبوط في الأرباح.

ولفت إلى أن إجمالي الربح والربح التشغيلي للشركة انخفض بنحو 23%، وقد جاءت هذه التراجعات وفقاً للتوقعات بسبب هبوط المبيعات في شهر نوفمبر.

وفاقت النتائج الفصلية لإسمنت اليمامة التوقعات حيث ارتفع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 2.3%، مقارنة مع الربع الأخير من 2012، لتسجل 178 مليون ريال. وقفزت الأرباح بأكثر من 20%، مقارنة بالربع الثالث.

وقد فاقت الأرباح متوسط التوقعات البالغ 155 مليون ريال.

وأرجعت اليمامة نمو أرباحها الفصلية إلى انخفاض مخصص الزكاة الشرعية إلى جانب الإعانة الحكومية للكلنكر المستورد.