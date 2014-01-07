مصر تتكفل بالبنية التحتية لمشروع تطوير قناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إنه سيتم البدء في أعمال البنية التحتية لمشروع تنمية قناة السويس مطلع 2015.

وأضاف مميش أن الحكومة ستتكفل بالبنية التحتية لمشروع تطوير القناة بالكامل، وذلك للخصوصية الأمنية التي يتمتع بها المكان.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الإيرادات الإضافية من القناة ستدخل ضمن صندوق مشروع التطوير.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت أن 14 تحالفاً من أصل 36 تأهلوا للحصول على دفتر الشروط لمشروع تنمية قناة السويس.

ومن المتوقع الانتهاء من مخطط مشروع تنمية محور قناة السويس خلال 9 أشهر، لعرضها على مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن العمل في مشروع تنمية إقليم قناة السويس يسير وفق خطوات علمية مدروسة.