فقيه: برنامج "ساند" شبكة أمان اجتماعي للموظف السعودي

قال وزير العمل السعودي، المهندس عادل فقيه، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن برنامج "ساند" الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أمس، يمثل شبكة أمان اجتماعي للموظف السعودي خلال فترة بحثه عن وظيفة جديدة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر تطبيق نظام "ساند" للتأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يكفل للموظف السعودي تعويضاً شهرياً إذا فقد وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته ولمدة عام واحد كحد أقصى.

وأضاف وزير العمل أن هذا النظام يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاعين الحكومي والخاص المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك وفق شروط استحقاق معينة.

ولفت فقيه إلى أن البرنامج يستهدف تأمين حد أدنى من الدخل للموظف السعودي الذي فقد عمله، حيث يمنح البرنامج خلال أول 3 أشهر 60% من المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف، و50% خلال 9 أشهر.

وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن من لم يجد عملاً خلال السنة الأولى من فقد وظيفته، سينتقل من برنامج "ساند" إلى برنامج "حافز" للباحثين عن عمل، وفي حال لم يحالفه الحظ أيضاً في الحصول على عمل يستطيع أن يسجل في برنامج "حافز" المخصص لصعوبة البحث عن العمل.

وقال فقيه "نأمل أن يقوم من فقد وظيفته بتكثيف البحث عن وظيفة، وألا ينتقل إلى البرامج التالية".

وحول توقيت بدء تطبيق البرنامج قال فقيه "قرار مجلس الوزراء صدر أمس، وسيبدأ تحصيل الاشتراكات بعد 6 شهور من هذا التاريخ".