السعودية: برامج صندوق التنمية العقاري السابقة مستمرة

أكد وزير الإسكان السعودي شويش الضويحي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لتوضيح آلية الاستحقاق في مشروع الدعم السكني الجديد أن البرامج الأخرى التابعة لصندوق التنمية العقارية مستمرة.

وأضاف الضويحي أن القروض الجديدة ستمنح أيضاً من خلال الصندوق العقاري.

وتهدف الآلية إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للمنتجات السكنية المدعومة من الدولة، وتسهم في انتقاء المسكن المناسب الذي يلبي احتياجات الأسرة السعودية، كما تحقق سياسة الدولة في وصول الدعم السكني لمستحقيه.

وكشفت الوزارة خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أنه في حال تبين عدم صحة المعلومات التي يقدمها المواطن الراغب في الحصول على السكن سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه بما فيها سحب الدعم السكني وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبة اللازمة بحقه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس محمد الزميع أن آلية التعامل مع الطلبات السابقة لصندوق التنمية العقارية ستتم وفق طريقتين، فالمتقدمون على النظام القديم الذي يشترط امتلاك أرض لهم الخيار بالبقاء في قوائم الصندوق أو التحول إلى برنامج "إسكان"، أما المتقدمون قبل ثلاث سنوات بعد الإعفاء من شرط تملك أرض فسيتم نقل طلباتهم إلى برنامج "إسكان" مع احتساب فترة الانتظار.

وشددت الوزارة على أن الدعم السكني يعطى على سبيل التملك ولا يجوز التصرف في هذا الدعم إلا بعد 10 سنوات وسداد كامل الأقساط، في إجراء يهدف إلى عدم المتاجرة بالوحدات السكنية أو الأراضي المطورة، كما كان يحدث في منح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وكشفت وزارة الإسكان عن حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق وهي أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية، والتي تتضمن أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كانت العائل الوحيد لهم.

ويشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة العربية السعودية، وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر، وألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألاّ يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه.

وبيّنت الوزارة أن المتقدمين الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على الدعم السكني يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين، وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته بالإضافة لأسبقية تقديم الطلب.

وستطلق الوزارة بوابة إلكترونية www.eskan.gov.sa خاصة لآلية الاستحقاق للتحقق من كافة البيانات المدخلة من قبل المتقدمين على الدعم السكني وفق المعايير والشروط التي تضمنتها آلية الاستحقاق.