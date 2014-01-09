الفريح: بنك الرياض جنب 700 مليون ريال مخصصات في 2013

قال الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض عبدالعزيز الفريح في مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف إن إجمالي المخصصات التي قام البنك بتجنيبها خلال 2013، بلغت 700 مليون ريال.

وأضاف الفريح أن المخصصات مرتبطة بجودة المحفظة في 2013، وقال "نجحنا في المحافظة على جودة المخصصات خلال 2013، ولم تشهد ارتفاعاً عن العام الماضي".

وحول أساب ارتفاع الأرباح التشغيلية للبنك أرجعها الفريح إلى 3 أسباب على رأسها تحسن العمولات الخاصة عن مثيلتها في 2012، حيث سجلت نمواً بنسبة 7%، وتحسن الرسوم البنكية والمصرفية، بالإضافة إلى السيطرة على المصروفات بما فيها المخصصات التي تحسنت جودتها.

ولفت الفريح إلى أن التمويل العقاري يشكل جزءاً من محفظة القروض، كما أن محفظة الشركات نمت بشكل متميز في 2013.

وقال "من بين 131 مليار ريال إجمالي محفظة القروض، تسيطر الشركات على النسبة الأكبر، منها وتصل تقريباً إلى 70%، منها".

وأوضح الفريح أن بنك الرياض كان الأول الذي حصل على رخصة مزاولة النشاط العقاري، مشيراً إلى عزم المصرف تطوير المنتج الحالي لديه للتمويل العقاري وإضافة منتجات جديدة.

وكان بنك الرياض قد أعلن عن تحقيق أرباح قوية في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 27%، إلى 1.03 مليار ريال، حيث فاقت متوسط التوقعات البالغ 954 مليون ريال.

كما ارتفعت الأرباح السنوية للبنك بـ14%، ملامسة 4 مليارات ريال، وجاء ارتفاع الأرباح مدعوماً بنمو محفظة القروض بـ12%، إلى 131 مليار ريال.

وكان بنك الرياض قد أعلن عن توصية بتوزيع 0.80 ريال لكل سهم عن النصف الثاني من العام الماضي.