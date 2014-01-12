السبيهين: السوق السعودي ناشئ ويحتاج لجرعات تنظيمية

قال الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين إن الشركة تتخذ مخصصات إضافية للعام الماضي بـ735 مليون ريال، مبيناً في تصريح لقناة "العربية"، أن التعليمات الجديدة لمؤسسة النقد "ساما" لتعديل طريقة احتساب المخصصات الفنية في الواقع ليست جديدة إنما لتوضيح اللوائح الجديدة وتركز بشكل خاص على مخصصات التأمينات الهندسية للمشاريع طويلة الأجل ومخصصات حطام السيارات ومسترجعات حقوق شركات التأمين.

وعما إذا كانت شركات التأمين مجبرة بالالتزام في تقرير الخبير الاكتواري، قال إن استخدام الخبراء الاكتواريين أمر متعارف عليه عالمياً، أما السوق السعودي فهو يعتبر من الأسواق الناشئة وقد يحتاج جرعات من التنظيم.

وأضاف "عمل الخبير الاكتواري مهم جداً في التأمين ومخصص في قياس المخاطر المستقبلية في الشركة، والشركات ملزمة بالتوصيات، بشرط أن يكون خبيراً معتمداً".

وأشار إلى أن "ساما" تدفع بالخبراء المصنفين عالمياً، وبالتأكيد سيكون ذلك لصالح سوق التأمين، كما أن التعليمات بتطبيق حرفي من جميع الشركات سيؤثر على نتائجها المالي 2013، وقد نشهد هذا التقرير في القوائم المالية للشركات.

وحول خسائر المجموعة خلال التسعة أشهر الأولى في عام 2013، أوضح السبيهين أن الربع الأول شهدنا بعض الخسائر، لكننا في ما بعد قمنا بمبادرات تصحيحية، سواء على صعيد التسعير أو السيطرة على المصاريف والمطالبات والحد من التلاعب، وكل تلك سينتج عنها تحسن في الأداء لكن العملية تستغرق بعض الوقت.

وأضاف "لكن بشكل عام الالتزام بتلك المعايير سيؤدي إلى دعم قدرات الشركة المالية ورفع معدلات التزامها بسداد التعويضات وزيادة قدرتها على الوفاء بحقوق حملة الوثائق، كما أن الالتزام سيخلق المزيد من الشفافية والتوازن بين مصلحة العملاء والمساهمين".

وبيّن أن الشركات التي لا تأخذ مخصصات كافية قد تبدو رابحة لكن في الواقع تفاجأ بمطالبات مستقبلية تعكس الواقع تماماً.

وأوضح أن السوق السعودي يشهد عملية تصحيحية سينتج عنها الكثير من التوازن والشفافية، مبيناً أنه متفائل في المرحلة المقبلة، رغم سلبية في مظهرها لكنها على المدى الطويلة هي جيدة.