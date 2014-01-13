"الأهلي التجاري" للعربية: طرح صكوك بـ4 مليارات ريال

قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري منصور بن صالح الميمان في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن البنك على وشك إصدار صكوك في حدود 4 مليارات ريال.

وأضاف الميمان: "عملية إصدار الصكوك في مراحله الأخيرة وفي القريب العاجل سيتم الإعلان عن عملية الطرح".

وأكد الميمان أن البنك جنّب مخصصات قيمتها 700 مليون ريال خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي الديون المشكوك في تحصيلها من محفظة قروض البنك تبلغ نسبتها 1.5%.

وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن نمو أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي بـ30%، مقارنة مع مستوياتها قبل عام، لتسجل 1.8 مليار ريال، فيما قفزت أرباحه خلال 2013، بحوالي 22%، لتصل إلى 7.9 مليار ريال، وهي أعلى أرباح سنوية حققها البنك في تاريخه.

وقال الميمان إن "محفظة الإقراض لدى البنك حققت نمواً بنحو 15%، وتوسّعنا في إقراض الأفراد خاصة السكن، وكذلك توسعنا في إقراض الشركات والتي تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونأمل التوسع فيها خلال عام 2014".

وأوضح أن نسبة القروض إلى الودائع في البنك 64%، حيث يستهدف البنك التوسّع في زيادة القروض وفتح فروع في مختلف مناطق المملكة.

وحول مسألة طرح البنك في سوق الأسهم السعودية قال الميمان: "إن قرار الطرح ليس من اختصاص البنك ولكنه قرار المالك وهو صندوق الاستثمارات العامة، ونحن جاهزون للطرح في أي وقت، حيث قمنا بتحسين نظم الرقابة والشفافية، كما أن البنك وضعه جيد، وبالتالي فنحن مستعدون للطرح في أي وقت".