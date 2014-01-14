مصدر: بتروليا قد تشارك في مشروع منصة حفر تنفذه دبي

قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، إن شركة بتروليا النرويجية للحفر تدرس الاستثمار في شركة تعمل على مشروع منصة حفر ستقوم ببنائها شركة الأحواض الجافة العالمية ومقرها دبي.

وأعلنت شركة الأحواض الجافة، أمس الاثنين، فوزها بطلبية قيمتها 730 مليون دولار من شركة دريل وان كابيتال، التي تملك بتروليا خياراً لشراء حصة فيها. ورفضت بتروليا التعقيب على الخبر.

ومن المقرر أن تكون هذه أكبر منصة على الإطلاق في بحر الشمال، ومن المنتظر إتمام بنائها في 2017، ولم تتحدد ملكية بتروليا المحتملة.

واتفقت شركة الأحواض الجافة على خطة إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.2 مليار دولار في 2012، وهي مدعومة من دولة الإمارات ومملوكة لها. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، خميس جمعة بوعميم، في بيان إن الشركة تسعى للريادة في تكنولوجيا بناء المنصات، وتريد أن تصبح الأولى على مستوى العالم.

وتمثل المنصة التي أطلق عليها "دبي إكسبو 2020 إن إس" جزءاً من خطة الشركة، وستبلغ مساحتها الإجمالية 5500 متر مربع.