هيرمس: توازن سوق الأسمدة العالمي بما لا يخدم "سافكو"

توقع المدير في قطاع أبحاث المجموعة المالية هيرمس أحمد شمس الدين في مقابلة مع قناة "العربية"، ثبات مستويات الإنتاج في شركة سافكو خلال العام الحالي عند مثيلاتها في 2013.

وأضاف شمس الدين "سوق الأسمدة العالمي في حالة توازن وهذا لا يصب في صالح شركة سافكو".

وأكد شمس الدين أن أسعار الأسمدة واليوريا والأمونويا انخفضت بشكل كبير بسبب وجود طاقات إنتاجية كبيرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على العرض والطلب في السوق.

وقال شمس الدين إنه نظراً للقفزات الكبيرة التي حققها سعر سهم سافكو في السوق حيث وصل إلى 140 ريالاً فإن هيرمس لديها توصية ببيع السهم.

وكانت شركة "سافكو" قد أعلنت عن تحقيق أرباح بالربع الرابع من 2013، بلغت 802 مليون ريال، حيث تراجعت 30.02% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت 9.26%، مقارنة بالربع السابق.