انطلاق رحلات "فلاي دبي" من مطار الأحساء 6 فبراير

منحت الهيئة العامة للطيران المدني شركتي "فلاي دبي" و"الخطوط القطرية" حق التشغيل الدولي من وإلى مطار الأحساء، بعد صدور موافقة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأمير فهد بن عبدالله، على منح الشركتين حق التشغيل الدولي من وإلى مطار المنطقة إلى كل من دبي والدوحة.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، خالد الخيبري، إن شركة طيران دبي ستبدأ تسيير رحلتها الأولى من مطار الأحساء يوم الخميس 6 فبراير المقبل، والثانية مساء السبت.

وأضاف الخيبري أن التصريح يتعلق بتسيير رحلات مباشرة بين مطار الأحساء الداخلي ودبي بالنسبة لشركة فلاي دبي، وبين الأحساء والدوحة بالنسبة للخطوط القطرية.

وقال الخيبري "يتم تسيير رحلات مباشرة من نحو 8 مطارات داخلية في السعودية، آخرها مطار الأحساء. في العام الماضي تم تسيير أكثر من 12 ألف رحلة، وتم نقل 1.6 مليون مسافر، وفي عام 2012 تم نقل 1.1 مليون مسافر عبر المطارات الداخلية".

وحول سبب عدم إعلان توقيت أول رحلة للخطوط القطرية بين الأحساء والدوحة قال الخيبري "أي شركة تقدم طلب تصريح ويدرس هذا الطلب والهيئة تدرسه، وتوقيت تسيير الرحلات يرجع للشركة نفسها وجدول رحلاتها".