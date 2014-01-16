السعودية للفنادق تعتزم الاستثمار بـ10 مشروعات جديدة

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للفنادق، الدكتور بدر البدر، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة تسعى للاستثمار في 10 فنادق.

وأعلنت الشركة السعودية للفنادق نمو أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 20%، مقارنة مع مستوياتها قبل عام, إلى حوالي 37 مليون ريال.

وأرجع البدر ارتفاع أرباح الشركة إلى نمو إيرادات الاستثمارات في الشركات وإيرادات بيع جزء من المحفظة الاستثمارية للأسهم الخاصة بالشركات الشقيقة.

وقال البدر: "العام قبل الماضي شهد ربحاً غير متكرر من بيع أرض بقيمة 56 مليون ريال، نعتبر سنة 2013 قوية والاستثمار الذي تم سنرى نتائجه في السنوات القادمة".

ولفت البدر إلى أن التوسعات المرتقبة سيتم تمويلها عبر اتفاقات بنكية بالإضافة لأرباحنا التشغيلية خلال العام وتسييل جزء من محفظة أسهم الشركة التي كانت قيمتها 90 مليون ريال، وتم تسييل جزء منها بالفعل.

وحول الاستثمارات المرتقبة للشركة السعودية للفنادق قال البدر: "هناك 3 أو 4 مشاريع ستطلب تمويلاً بنحو 100 إلى 200 مليون ريال".

وخلال العام الماضي تراجعت أرباح الشركة السعودية للفنادق بحوالي 30%، مقارنة مع نتائج عام 2012، لتسجل حوالي 143 مليون ريال، وذلك بسبب انخفاض إيرادات فندق ماريوت الرياض الذي تم إغلاق معظم غرفه لأعمال التجديد، وانخفاض إيرادات فندق مكارم أجياد مكة بسبب خفض عدد تأشيرات العمرة.