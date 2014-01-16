"السعودية الخليجية" تشتري 16 طائرة جديدة

توقع رئيس مجموعة القحطاني للطيران، سامر المجالي، أن تبدأ الشركة السعودية الخليجية للطيران عملياتها التشغيلية نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل على أبعد تقدير.

ووقعت الشركة الجديدة اتفاقاً بملياري دولار لشراء 16 طائرة من طراز "سي- سيريز" من شركة "بومباردييه" الكندية على هامش معرض الطيران البحريني، إلى جانب مشاورات تجريها حالياً لاستئجار ست طائرات أخرى من "بوينغ".

وقال المجالي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الشركة الجديدة قائمة برأسمال سعودي كامل 100% ولا علاقة لها بشركة طيران الخليج في البحرين، إلا في إطار الخدمات الفنية والاستشارية، مبرراً أسباب تأخير البدء بعملها التشغيلي، بطول الوقت الذي يتطلبه تأسيس شركة طيران من الصفر.

وذكر أن مجموعة القحطاني حصلت على الرخصة الاقتصادية عام 2012 لإنشاء شركة طيران جديدة خلال السنة الماضية، وكانت هناك جهود حثيثة للابتداء في إجراءات الحصول على الرخصة الفنية ومفاوضة كافة مصنعي الطائرات من أجل الوصول إلى هذه الاتفافية.

وأفاد بأن الرخصة الممنوحة لمجموعة القحطاني، تخولها لتسيير رحلات على خطوط الشركة السعودية الخليجية بين المدن السعودية، إضافة إلى رحلات إقليمية في محيط 4 ساعات طيران عن المملكة إلى دول الخليج العربي والشرق الأوسط والهند وباكستان وبعض دول إفريقيا.