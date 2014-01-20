"التجارة" السعودية توسع دائرة أجهزة التكييف المخالفة

تنفذ فرق وزارة التجارة السعودية جولات مكثفة على منافذ بيع أجهزة التكييف بهدف مصادرة الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة والاستهلاك المرتفع للطاقة، حيث أسفرت هذه الحملات عن مصادرة أكثر من 40 ألف مكيف تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 80 مليون ريال.

وكانت وزارة التجارة قد قررت وقف بيع المكيفات ذات السعة أقل من 70 ألف وحدة حرارية اعتباراً من بداية العام، وهو القرار الذي يرى أصحاب الشركات أنه سيكبدهم خسائر بمئات الملايين.

وقال المدير التنفيذي لإحدى شركات التكييف، هشام حمزة، إن "السوق حالياً بها ما يزيد على 1.5 مليون قطعة، قيمتها ملياري ريال، وطالما أوقفنا الاستيراد فلندع السوق يستوعب هذه الأجهزة".

ورغم الخسائر التي يتحدث عنها أصحاب الشركات إلا أن وزارة التجارة أكدت أنها منحت مهلة كافية قبل تطبيق القرار، ونوهت إلى أنها ستسمح للشركات بإعادة تصدير هذه الأجهزة واستعادة الرسوم الجمركية، في حال إفصاحهم عن مخزوناتهم بطريقة رسمية، مشددة في الوقت نفسه على عدم منح أي مهلة إضافية.

وتعتبر الحملة الحالية بداية لحملات أخرى ستشهدها السوق لوقف بيع أي أجهزة تساهم في استنزاف الطاقة، في بلد ينمو الطلب فيه على الطاقة بنسبة 8% سنوياً، بسبب نمو السكان ونسبة الهدر العالية.

وكشف مدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي عن قرب منع بيع الثلاجات والغسالات منخفضة الكفاءة.

يُشار إلى أن قطاع المباني يستهلك 80%، من الكهرباء وأن 70%، منها يذهب للتكييف، في حين لا يتجاوز استهلاك القطاع الحكومي من الطاقة 12%.