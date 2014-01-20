حمزة:231 منشأة طبية قيد الإنشاء بالسعودية

أكد نائب وزير الصحة السعودي للتخطيط والتطوير الدكتور محمد حمزة، سعي الوزارة إلى تحقيق خطتها الاستراتيجية لزيادة عدد المستشفيات إلى 357 مستشفى بحلول 2020، موضحاً أن عدد المنشآت الطبية قيد الإنشاء في المملكة يبلغ 231 منشأة.

وقال حمزة في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش منتدى التنافسية الدولي السابع إن خطط الوزارة تستهدف بناء 143 مستشفى خلال خمس سنوات، موكدا أهمية الانعكاش التنموي لهذه المشاريع، بحيث تشير التقديرات إلى أن بناء كل 500 سرير يوفر 8 إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في القطاعات الصحية والمساندة لها.

وتحدث حمزة عن الاتفاقية التي أبرمتها على هامش المنتدى وزارة الصحة مع الهيئة العامة للاستثمار من أجل توطين التقنيات الطبية السعودية، وتوطين صناعة اللقاحات وأدوية الدم إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل توطين الصناعات وتخريج المختصين وتدريبهم.

وأشار إلى أهمية تعزيز مستوى الجودة في القطاع الصحي، فالمواطن يتوقع تطورات مستمرة، من حيث الخدمة المقدمة والتصاميم والتكنولوجيا والبناء، ناصحاً المستثمرين بالخوض في الاستثمارات الكبيرة.

وحول الاستثمار في توطين صناعة الأدوية ومستشفيات الدم، أوضح الدكتور حمزة أن الوزارة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة لجذب المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا المتطورة في الحقل الطبي.