الصيعري لـ"العربية": استثمارات "طاقة" 31 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لحلول الطاقة في شركة "طاقة"، سيف الصيعري، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل 2014 في أبوظبي، إن قيمة محفظة مساهمات الشركة بحدود 31 مليار دولار.

وأضاف الصيعري: "محفظة الشركة مقسمة إلى 3 قطاعات هي "البترول والنفط" و"الماء والكهرباء" بالإضافة إلى قطاع حلول الطاقة الذي يضم معظم استثمارات الشركة في الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة".

وأكد أن قطاع حلول الطاقة جديد على الشركة واستثمارته أقل مقارنة باستثمارات النفط والغاز، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف زيادة هذه الاستثمارات إلى 10%، من إجمالي محفظة استثمارات الشركة في القريب.

وحول مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في المصفح بإمارة أبوظبي قال الصيعري: "هذا المشروع من أهم المشاريع لدى الشركة وهو أول مشروع سيتم تطويره من قبل الشركة في أبوظبي ويكلف 900 مليون دولار أميركي وسيكون في 2017، ويعالج مليون طن من النفايات يحولها إلى 100 ميغاوات من الكهرباء".

وكانت فعاليات "القمة العالمية لطاقة المستقبل" قد انطلقت اليوم في أبوظبي اليوم، والتي ستكشف عن منتجات وتقنيات جديدة كما ستناقش أحدث الحلول المستدامة التي يمكن اعتمادها لإيجاد حلول عملية لتحديات الطاقة الحالية والمستقبلية.

وتعتبر "القمة العالمية لطاقة المستقبل" الحدث الرئيس ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وسط توقعات بأن تشهد حضور 30 ألف مشارك من 172 دولة.