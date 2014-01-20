علي نوري: 200 مليار دولار مشاريع" أريفا" بالسعودية

قال علي نوري، نائب رئيس شركة أريفا في الشرق الأوسط، إن مشاريع الشركة في الخليج لاسيما في السعودية تتمحور حول الطاقة النووية والشمسية وبالخصوص في الامارات والسعودية، حيث بلغت قيمة المشاريع في السعودية 200 مليار دولار خلال الوقت الراهن الى سنة 2032.

ويرى نوري أن مؤشرات القطاع إيجابية جداً خصوصاً بسبب توافر الموارد الطبيعية والمالية والبشرية في السعودية، وفي الوقت نفسه بحاجة لموارد كبيرة في الطاقة لتلبية الاستهلاك الكبير، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع جيد جداً.

وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع في الخليج هو توفير القدرات البشرية وتكوين الأطر؛ لأنها تتطلب وقتاً وخبرة، الأمر الذي يتطلب بناء شراكة مع دول قادرة على تسخير خبراتها في تطوير التقنيات المطلوبة، مثل فرنسا.

وأشار الى أن مشروع أريفا المشترك مع "آي دي إف" في المجال النووي بالسعودية يعنى بمجموعة من المبادرات التي تركز على الجانب التعليمي والتدريبي والصناعي.

وأضاف أن لدى الشركة علاقة مع أكثر من 100 شركة صناعية في السعودية، بالإضافة الى الجامعات والمعاهد التقنية.

