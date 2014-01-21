"سيمنز": مترو الرياض أخف وزناً وأقل تكلفة

كشف المدير الإقليمي لأنظمة السكك الحديدية لدى شركة سيمنز، يوسف مرجانة، عن مواصفات مترو الرياض المرتقب البدء بتنفيذه العام الحالي بكلفة 22.5 مليار دولار، وبطول 176 كيلومتراً ويربط بين 85 محطة، ليكون اكبر نظام للنقل العام في العالم.

وقال مرجانة في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش القمة العالمية لمستقبل الطاقة 2014 في ابوظبي، إن تصنيع المترو من مواد اخف وزنا وأقل تكلفة وأكثر عزلا للحرارة، سيضمن رفع فعالية نظام التكييف لتناسب اجواء المملكة.

وستقدم سيمنز ضمن تحالف عالمي يضم 15 شركة بقيادة بكتل العالمية، النظام المتكامل للسكك الحديد بما يشمل القطارات ونظام الأتمتة ونظام الطاقة اللازمة لتشغيل عربات القطارات، حيث فاز التحالف بعقد المرحلة الاولى والثانية من مترو الرياض.

وذكر ان نظام الفرملة في مترو الرياض سيؤمن آلية لا تسمح بهدر الطاقة من خلال امتصاص الطاقة المعاكسة للفرملة، وتخزينها لتقليل تكاليف التشغيل، موضحا ان النسبة المقدرة لتقليل كلفة التشغيل عموما تصل الى 35% وهي نسبة مؤثرة لمترو من هذا الحجم.

وعن ترام المؤسسة التعليمية في قطر، الذي تصممه شركة سيمنز قال مرجانة، إنه سيكون أكثر نظام للترام توفيراً للطاقة في العالم، من خلال استخدام نظام هو الأول من نوعه يعمل على وحدات شحن وتخزين بداخل الترام ذاته، بحيث يجري شحن مكثفات الطاقة عند محطات الوقوف بدلاً من استخدام الأسلاك المعلقة.