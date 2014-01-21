"بلوم بوكس".. منتج لتوليد الكهرباء من الطاقة البديلة

منتج "بلوم بوكس" هو أحد منتجات الطاقة البديلة التي توّلد الكهرباء من خلال تفاعل الأكسيجين مع أحد مصادر الطاقة كالوقود الحيوي أو الغاز الطبيعي أو أي نوع آخر من مصادر الطاقة المتجددة.

ويتكون الجهاز من عدة طوابق متراصة معا تؤلف خلية وقود الأكسيد الصلب المصنوعة من الرمل، تتم معالجتها حراريا وتقسيمها إلى مربعات تدهن بطلاء خاص بخلطة سرية يكمن فيها سر الابتكار، باستخدام اللون الأسود من جهة والأخضر من الجهة الأخرى.

وتسمح هذه الطريقة بدخول الأكسيجين من جهة والوقود من الجهة الأخرى، اللذان يتفاعلان معا لتوليد الكهرباء.

والجهاز من اختراع الدكتور ك. ر. سريدار، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي شركة "بلوم إنرجي"، والذي عمل سابقا مستشارا لوكالة ناسا.

تم تمويل الجهاز بشكل أساسي من قبل John Doerr من شركة " Kleiner Perkins" إحدى شركات تمويل رأس المال الجريء في SILICON VALLEY التي ساهمت في تمويل بدايات شركات عدة باتت أسماء مشهورة اليوم، من بينها غوغل وأمازون، وقد حصلت الشركة على نحو 400 مليون دولار من مستثمرين عدة لإطلاق عملياتها.

يشار إلى أن عددا من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة بدأت باختبار تقنية "البلوم بوكس" في مكاتبها في كاليفورنيا، من بينها غوغل، فيدكس، وال مارت، إي باي.

الجدير ذكره أن تكلفة كل خادم يعتمد تقنية "البلوم بوكس" تقدر بـ 800 ألف دولار، لكن يلحقها دعم حكومي وإعفاءات ضريبية لأنها تكنولوجيا خضراء.

يشار إلى أن شركة بلوم أنرجي تعتزم صنع خادمات أصغر للمنازل بتكلفة 3000 دولار.