تضاعف أرباح دبي القابضة لتفوق 3 مليارات درهم بـ2013

أكد رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، محمد القرقاوي، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن أرباح المجموعة للعام الماضي سجلت أرقاماً إيجابية.

وتوقع أن تتجاوز أرباح مجموعة دبي القابضة 3 مليارات درهم خلال عام 2013.

ولفت القرقاوي إلى أهمية مشاركة دبي في المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن الحضور العربي قوي، ويهدف إلى استشراف الأحداث والتوقعات المستقبلية من خلال التفاعل مع الوفود.

وقال: "لنا شراكة استراتيجية مع منتدى دافوس، وسيدخل المنتدى كشريك في القمة الحكومية التي ستعقد الشهر القادم في الإمارات".

وكانت إيرادات مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية قد نمت بـ3.8% في 2012، إلى 9.2 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح 1.2 مليار. ووصل إجمالي أصول المجموعة في نهاية 2012 إلى 86.33 مليار درهم.