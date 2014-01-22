جو صدي: الاقتصاد السعودي قوة دفع مهمة في المنطقة

قال رئيس مجلس إدارة شركة "بوز أند كومباني" جو صدي، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن الاضطرابات الجيوسياسية التي هزت المنطقة كان لها أثر كبير على اقتصاد المنطقة بشكل خاص، والاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأضاف أن الاقتصاد في المنطقة ودول الخليج يواجه العديد من المشكلات، من أهمها زيادة معدلات البطالة عند الشباب، إضافة إلى أهمية علاج مشكلات في كل من قطاع المياه والطاقة والغذاء.

وأكد أن الاقتصاد السعودي يشكل قوة دفع مهمة لاستقرار المنطقة، وأن الاستثمار في البنية التحتية والقطاع الخاص وخدمات القطاع الصحي يمثل دعامة مهمة للاقتصاد.

وأشار إلى أن المنتدى تطرق لأهمية إعادة معدلات النمو في مصر لسابق عهدها قبل الثورة، وأن الحكومة الجديدة يجب أن تولي اهتماماً أكبر لإنجاح الخطط والمبادرات المطروحة، والتركيز على دعم دخول الاستثمار الأجنبي من جديد.