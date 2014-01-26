مسؤول: مشروع "رأس الخير" يعادل تدفق نهر جارٍ بالرياض

قال الدكتور عبدالله آل الشيخ، نائب المحافظ للتخطيط والتطوير في المؤسسة العامة لتحلية المياه في السعودية خلال لقاء له مع قناة "العربية"، إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في دول الخليج والسعودية تحديداً تكمن بزيادة الطلب بواقع 7% سنوياً، إضافة إلى تسرب المياه من شبكات التوزيع، حيث بلغت نسبة التسرب في شبكات مياه جدة على سبيل المثال 4%.

وأكد خلال اللقاء أن السعودية تعتبر أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم بواقع 9 ملايين متر مكعب في اليوم، تليها دولة الإمارات. وأضاف أن أكثر من 45% من المياه المحلاة في العالم تنتج في دول الخليج.

وأشار إلى أن مشروع رأس الخير لتحلية المياه يعد أكبر محطة في العالم، وسيبدأ الإنتاج الشهر القادم بتكلفة 16 مليار ريال. وأضاف أن إنتاج المياه منه يصل إلى 1.3 متر مكعب في اليوم، ويعادل المشروع الضخم وجود نهر كامل يجري في مدينة الرياض.