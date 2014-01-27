العراق يعتزم إصدار سندات بعد إقرار قانون الموازنة

قال محافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور عبد الباسط تركي سعيد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن القطاع المصرفي لم يؤد دوره في منح الائتمان حتى الآن.

وأكد سعيد على ضرورة إظهار البنوك الخاصة ليونة أكثر فيما يتعلق بالأرباح المحققة من فروقات تحويل العملات أو خطابات الضمان.

وقال سعيد "لم ننجح بعد في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العراقي".

وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي في مقابلته مع قناة "العربية"، أن هناك نية لإصدار سندات سيادية بعد إقرار قانون الموازنة الجديد.

ولفت سعيد إلى أن القانون الحالي لا يسمح لوزير المالية بإصدار السندات السيادية لدولة العراق.

وأكد سعيد أن بلاده تعتزم إصدار سندات سيادية بعد إقرار قانون الموازنة الجديد.