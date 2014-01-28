الربيعي: القانون لا يسمح لهيئة بورصة العراق بالرقابة

قال الرئيس التنفيذي لبورصة العراق طه الربيعي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التحدي الأكبر الذي يواجه البورصة العراقية يتمثل في النمو الاقتصادي في البلاد الذي يؤثر بدوره على أداء الشركات المساهمة.

وأضاف الربيعي أن النمو الاقتصادي في العراق يؤثر أيضاً على تأسيس شركات جديدة نتيجة الحاجة لتطوير قانون الشركات وتغيير قانون سوق رأس المال.

وأكد الربيعي أن الصناديق الاستثمارية العراقية غائبة تماماً عن السوق لعدم وجود تعليمات خاصة بتأسيسها، فيما يوجد نحو 22 صندوقا استثماريا أجنبيا يتداول في البورصة العراقية.

وقال رئيس بورصة العراق "القوانين الحالية لا تسمح لهيئة السوق بالقيام بالرقابة بشكل فعال".

وأشار الربيعي إلى ضرورة تطوير قانون الشركات وتغيير قانون سوق رأس المال.