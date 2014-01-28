العراق يعتزم إنفاق تريليون دولار بـ10 سنوات

أكد رئيس هيئة الاستثمار العراقية الدكتور سامي الأعرجي، عزم بلاده إنفاق تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتحريك الاقتصاد.

وأفاد الأعرجي في مقابلة مع قناة "العربية" أن المبلغ المقرر إنفاقه سيكون من مدخولات النفط والغاز، والاستثمارات الأجنبية إلى جانب الإصلاح الاقتصادي للمؤسسات المفترض منها التحول إلى رفد الميزانية بالأموال خلال السنوات القليلة المقبلة.

وذكر أن الاستثمارات الأجنبية في العراق تتركز بمعظمها في قطاعات النفط والغاز والصناعات الاستراتيجية الكبرى التي نتفاوض عليها والمشاريع السكنية الكبرى.

وقال إن دولة الإمارات وشركاتها دخلت في عدد من المشاريع الإسكانية الكبرى المقدرة قيمها بعدة مليارات من الدولارات داخل العراق.

وتحدث عن لجنة مختصة بهيئة الاستثمار تقوم من أجل وضع أسس وضمانات لتحفيز الاستثمار الأجنبي على الدخول في قطاعات استراتيجية كبرى تنقل التكنولوجيا للعراق وتحرك اقتصاده.