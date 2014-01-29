1.3 مليار دولار القروض غير العاملة لدى "العربي"

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك العربي، نعمة الصباغ، تراجع القروض غير العاملة أو غير منتظمة السداد، إلى 1.3 مليار دولار للعام الماضي مقابل 1.5 مليار دولار لسنة 2012.

وقال الصباغ في مقابلة مع قناة "العربية" إن نسبة تغطية هذا النوع من القروض عبر المخصصات المحتجزة من الأرباح، زادت عن 139% وهذه سياسة سليمة في ظل الأوضاع المتغيرة، متوقعا تراجع المخصصات خلال العام الحالي.

وقفزت الأرباح السنوية للبنك الذي يعمل في 30 دولة بنسبة 43% إلى 502 مليون دولار، بشكل فاق توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 488 مليون دولار.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح بنسبة 37% على المساهمين، لكن سهم البنك خسر بنسبة 3% خلال جلسة تداولات اليوم، في بورصة عمان.

وارتفعت الودائع بمقدار 1.5 مليار دولار لتصل إلى 34.4 مليار دولار بنهاية 2013.

ووصف الصباغ نتائج البنك بالمريحة، مع اجتياز صافي الربح التشغيلي خلال 2013 حاجز المليار دولار، بسبب تنوع مصادر الدخل من العمليات التجارية والاقراض والتمويل التجاري في مختلف المناطق.

وتحدث عن الأثر السلبي لتراجع عملات بعض الدول التي يعمل بها البنك، موضحا أن نمو القروض بنسبة 2.6% كان سيظهر بشكل إيجابي أكبر في حال لم يتأثر البنك بتراجع أسعار صرف بعض العملات.

وقال إن مناطق يتواجد فيها البنك حققت نموا كبيرا أبرزها منطقة الخليج العربي، وحتى بعض الدول التي واجهت تحديات حقق فيها البنك العربي نمو في أدائه.

وأوضح أن خفض وكالة "فيتش" العالمية لتصنيف البنك يأتي تماشيا مع خفضها التصنيف السيادي للأردن وبعض الدول المجاورة ولكن تقييم الوكالة لمتانة البنك يظل "إيجابي بكل ما فيه".

وذكر أن البنك العربي يمتلك حصة 67% من رأسمال بنك في تونس لديه 120 فرعا كاشفا عن خطة طموحة تستهدف توسيع العمل بقطاع التجزئة المصرفي في تونس.

وعن محاولات دخول سوق العراق، قال الصباغ ان البنك لم يزل يجري مفاوضات مع الجهات المختصة، واصفا السوق العراقي بالواعد لكنه يحمل تحديات كبيرة في الوقت الحاضر و"على المدى الطويل السوق العراقي مهم جدا بالنسبة لنا".