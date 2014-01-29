12 مليار دولار حجم سوق الأدوات الطبية المحمولة

تخيل أن تصل إلى مرحلة تطلق فيها اسم "دكتور" على هاتفك المحمول، فمع زيادة شعبية التطبيقات الطبية على الهاتف المحمول والأجهزة الطبية التي يمكن ارتداؤها يومياً يبدو أن رحلة التكنولوجيا في عالم الرعاية الصحية قد بدأت بقوة.

يقدر اليوم عدد التطبيقات الطبية على الهاتف بحوالي 90 ألف تطبيق، من بينها التطبيق الذي يسمح لك بمراقبة الشامات المشبوهة وآفات الجلد من منزلك عبر كاميرا هاتفك المحمول، كما يمكنك فحص مستوى السكر في الدم أيضاً من خلال هذه الآلة الصغيرة المتصلة بالهاتف، بحيث تمكّنك من مراقبة حركة الجسم وتتبع برنامجك الرياضي.

وللصحة أيضاً مركز كبير بين الأجهزة التي يمكن ارتداؤها حول اليد أو العنق أو Wearable gadgets، منها أجهزة تتبع نبض القلب أو نمط النوم، وأجهزة أقل جدية لتتبع حركة الجسد أو السعرات الحرارية التي يتم حرقها، والتي أصبحت فيما بعد جزء مهماً من الموضة.

وقدرت شركة Allied Market Research حجم سوق الأدوات والتطبيقات الطبية على الهاتف المحمول بـ8.3 مليار دولار في العام الماضي، متوقعة أن يصل إلى 8.50 مليار دولار بحلول 2020.

أما فيما يتعلق بالأدوات المحمولة والتي يقدر حجمها السوقي بـ12 مليار دولار، فمن المتوقع أن يقود هذه الفئة جهاز مراقبة السكر، يليه جهاز قياس نبض القلب في المرتبة الثانية.

ولكن مقابل هذا النجاح، تجدر الإشارة إلى أن أقل من 30% من التطبيقات الصحية في الولايات المتحدة تتم مراقبتها من قبل الجهات الرقابية.

وفي الوقت الذي تزيد فيه الأجهزة الشخصية وتطبيقات الرعاية الصحية وعينا وتساعدنا على مراقبة ورصد أي توعك قد يحصل لنا، إلا أنها تبقى مجرد أدوات ذكية أو gadgets من الصعب أن تتنافس مع الأطباء.