نصف المشاركين بمؤتمر "مصر على الطريق الصحيح" خليجيون

قال العضو المنتدب بشركة بلتون فاينانشال ماجد شوقي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن نصف المشاركين في مؤتمر "مصر على المسار الصحيح" الذي دعت إليه "بلتون" من دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان فعاليات مؤتمر "مصر على المسار الصحيح" بدأ يوم أمس بمشاركة نحو 40 صندوق استثمار عالمي، تُدير أصولا بأكثر من 250 مليار دولار.

يأتي هذا المؤتمر بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور المصري وهو ما اعتبرته بلتون خطوة ستدفع المستثمرين لمزيد من التفاؤل.

وأوضح شوقي أن قائمة المشاركين في المؤتمر من دول الخليج ضمت مديري صناديق سيادية وصناديق استثمارية.

وتوقع شوقي أن تشهد البورصة المصرية طروحات جديدة في آخر 2014 أو أوائل 2015، فيما ستشهد مصر نقلة نوعية في حجم لاستثمارات الأجنبية.

وأكد شوقي أنه لمس تغير اللهجة من جانب الشركات التي كان يطلب منها إدراج أسهمها في البورصة، حيث كان في السابق لا تفكر شركات كثيرة في الطرح، أما الآن فقد تغيرت الصورة.