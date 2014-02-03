مؤمنة: قطاع البنوك انعكس إيجاباً على السوق السعودية

أكد عبدالإله مؤمنة، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن سوق الأسهم واصلت خلال جلسة أمس النمط التصاعدي معززة بكميات تداول وسيولة جيدة، بالإضافة الى الصفقات الخاصة، وجاء الدعم الحقيقي من قطاع المصارف خلال اليومين الماضية.

وقال إن النتائج المعلنة من البنوك وزيادة رؤوس الأموال التي تمت في أغلب البنوك بعضها بدأ في الربع الأخير من العام الماضي عن طريق الصكوك، ما يعطي انطباعاً إيجابياً عن عمليات نمو وفرص استثمارية واعدة.

وأضاف أن القطاع المصرفي محرك رئيسي في السوق وواجهة على مستوى الاقتصاد، فمن خلال القطاع المصرفي نستطيع قياس درجة المخاطر الداخلية أو الخارجية، الأمر الذي يجعل أي تأثير إيجابي من القطاع ندرك من خلاله أن هناك فرصاً استثمارية واعدة ونؤكد عمليات نمو إيجابية مستمرة خلال الفترة القادمة.

وأكد أن حجم وكمية رفع الرساميل تختلف من بنك لآخر، وتأتي انعكاساً لعمليات توسعية ولنظرة إيجابية للبنوك التي تشمل عمليات الاقراض والودائع والمخصصات.

وأضاف أن اتجاه البنوك في التوسع لرأس المال يعطينا انطباعاً واضحاً عن عمليات فرص استثمارية واعدة والتوسع في محفظة القروض والاستثمارات، وهو أمر إيجابي، لكن اختلاف حجم الزيادات بحسب الرؤية الاستثمارية لتلك البنوك.