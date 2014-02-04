الواحة كابيتال: لم نأخذ مخصصات غير عادية في 2013

هبطت أرباح الواحة كابيتال خلال الربع الأخير من العام الماضي بـ59%، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2012، لتبلغ 75.6 مليون درهم، بما يعادل 20.5 مليون دولار، فيما كانت التوقعات عند 99 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الواحة كابيتال سالم النعيمي إن الشركة تركز على تسوية الأداء خلال العام بالكامل وليس على نتيجة ربعية معينة.

وقفزت أرباح الشركة خلال العام الماضي بـ43%، لتصل إلى 306.4 مليون درهم، وهو أعلى مستوى تحققه الشركة منذ تأسيسها.

وأضاف النعيمي "ركزنا على تعديل أداء الأرباع الأول والثاني والثالث، لأن الأعوام السابقة كانت يشهد فيها الربع الرابع قفزة كبيرة في الأرباح، وأردنا تعديل نتائج العام بأكمله".

وقال النعيمي "لم نأخذ مخصصات غير عادية في 2013، والتركيز كان على أداء العام، وكان قوياً".

يأتي ارتفاع الأرباح السنوية للشركة على خلفية زيادة عوائد محفظتها الاستثمارية، لاسيما أداء شركة Aercap المدرجة في بورصة نيويورك والتي تمتلك الواحة كابيتال نحو 26%، منها.

وقد نمت أصول الشركة خلال العام بواقع 18%، لتتجاوز 5 مليارات درهم.