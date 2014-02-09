سينغر: 14% نمو في عدد الشركات العاملة بـ"دبي المالي"

أكد جيفري سينغر الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن عدد الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها، نما بـ14% في 2013 وهو ما يعد ممتازا.

وأضاف سينغر في حديث مع "العربية" أن العمل في المرحلة المقبلة سيتركز على جذب الشركات من المنطقة بما فيها الشركات العائلية، إلى جانب الاستمرار في جذب الشركات من أميركا وأوروبا والصين.

وأشار سينغر إلى أن النمو الذي شهده مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي كان جيدا، فقد وصل عدد الشركات العاملة أكثر من ألف شركة، أما عدد الموظفين فقد ارتفع إلى 11% وب5600 موظف، وهي نسب جيدة جدا.

وحول خطة التوسع عالميا، قال سينغر إنها قائمة لجذب الشركات من أميركا وأوروبا والصين، لكن نسعى أيضا لجذب الشركات الخليجية والعاملة في الشرق الأوسط لاتخاذ مركز دبي المالي العالمي مقرا لها بما فيها الشركات العائلية.

مضيفا: "إننا نقوم بتشجيع الشركات القائمة لتوسيع نطاق أعمالها من المركز وهو ما سيكون عبر تخفيض التكاليف، عن طريق تخفيض أسعار التكنولوجيا".

وأوضح: "إننا أبقينا أسعار الإيجار مستقرة هذا العام مقارنة مع 2013".

وأشار سينغر إلى أن 3 قطاعات مهمة لهم وهي البنوك وأسواق رأس المال، وشركات التأمين، وشركات إدارة الأصول والثروات، مبينا أن تلك القطاعات تشكل حجر الأساس لمركز دبي المالي العالمي، و"تساعدنا في تنمية أعمالنا في القطاعات الأخرى مثل مكاتب المحاماة والمحاسبة والاستشارية".

ولفت سينغر إلى الشركات الآتية من آسيا التي تأتي بنطاق أكبر من الشركات من بريطانيا وأميركا، مثلا "لدينا 4 بنوك صينية بأصول تبلغ 9 مليارات دولار أي نحو نصف الأصول المصرفية في المركز".

من جهة ثانية، قال سينغر إن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الجنوبية يقدر بـ8 تريليونات دولار، ما يشير إلى أن فرص النمو متعددة، مبينا أن مركز دبي المالي العالمي ساهم بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي، مبينا أن دول وعواصم مثل أبوظبي وقطر والسعودية وتركيا تسعى حاليا لامتلاك مركز مالي على غرار دبي المالي، نتيجة مساهمته في الاقتصاد ونحن سنعمل جاهدين لمواصلة النمو.

وأوضح سينغر أن مركز دبي المالي العالمي يعمل منذ 10 سنوات محققا نموا جيدا خلال هذه الفترة، مضيفا أنه جهة معترف بها عالميا لأن الأحكام القضائية الصادرة عنه يعتد بها ويمكن لأي شركة أن تطعن بالحكم خارج المركز.

