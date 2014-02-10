"القمة الحكومية" تناقش ملف الخدمات الصحية بالإمارات

ناقشت فعاليات القمة الحكومية للخدمات الذكية في الإمارات اليوم الاثنين، استعراض الرؤى الخاصة المعنية بتوفير خدمات ترضي المتعاملين لما تمتلكه الإمارات من بنى تحتية ووسائط، تلتها عدة ورش عمل خاصة وجلسات ناقشت أجندة تفاعلية تطرح رؤية مستقبلية للارتقاء بالخدمات الحكومية.

وتخلل المنتدى مناقشة ملف خدمات الرعاية الصحية عن الجيل القادم، والتركيز على اختراع رجل آلي وروبوت يستطيع القيام بعمليات جراحية بأقل تدخل ممكن، فيما يقلل الجهاز من معدلات الوفيات والمضاعفات، الأمر الذي يمكن المريض من مغادرة المستشفى قبل موعده الطبيعي ويقلل النفقات.

