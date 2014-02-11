غندور: نمو هائل للتجارة الإلكترونية في العالم العربي

اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس، فادي غندور، النمو الهائل بخدمات التجارة الإلكترونية في العالم العربي، من صميم أسباب ارتفاع إيرادات الشركة للعام الماضي.

وذكر أن السعودية والإمارات ومنطقة الخليج تظل المحرك الأساسي لإيرادات وأرباح الشركة.

وقال غندور في مقابلة مع قناة "العربية" إن تطوير الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية سيكون أولولوية بخطة الشركة لعامي 2014 و2015، مؤكداً أن ما يميز هذه الخدمات اعتمادها بشكل أساسي على القطاع الخاص.

وأشار إلى حديث سابق للرئيس التنفيذي لأرامكس، حسين هاشم، أكد فيه أن الشركة متفائلة بانتعاش أقوى في القطاع اللوجستي في المنطقة العربية، ما دامت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وأكد أن الهدوء في مخاضات الربيع العربي، انعكس إيجاباً على عمليات الشركة التي تحسنت بشكل ملحوظ في مصر.

وتحدث عن توسع هائل لشركة أرامكس بدأته منذ عامين في القارة الإفريقية، وستستمر به، انطلاقاً من كون دبي باتت مركزاً إقليمياً للتوجه إلى إفريقيا.

وقال إن الثورة الرقمية وثورة رواد الأعمال في العالم العربي، عبر سهولة إنشاء الشركات عبر الإنترنت، ستكون في صميم الحلول لمشكلة البطالة التي وصلت نسبتها إلى 25% بين الشباب العربي.