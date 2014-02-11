خبير: أسعار النفط ستهبط دون 100 دولار بعد الشتاء

توقع الخبير الاقتصادي كامل الحرمي، أن تدفع زيادة المعروض النفطي في الأسواق سعر البرميل إلى ما دون 100 دولار بعد انتهاء فترة الشتاء الحالية في أميركا.

وقال الحرمي في مقابلة مع قناة "العربية" إن زيادة تدفق الخام من ليبيا والعراق وإيران والحديث عن ضغوط داخل الولايات المتحدة لتصدير الزيت الصخري، سترفع الضغوط على الأسواق الآسيوية المستهلكة المتمثلة بالصين والهند وهذا يعزز نظرية هبوط الأسعار.

وأرجع انكماش فارق الأسعار بين خام برنت الخفيف، وخام غرب تكساس، الى الطلب المتزايد على المشتقات النفطية في الولايات المتحدة للتدفئة مع زيادة برودة الجو.

ومع نهاية الربع الأول من العام الحالي، يتوقع الحرمي أن تصبح فجوة الأسعار أكبر لأن المخزون النفطي الأميركي سيزداد ويسبب تخمة بالمعروض داخل الولايات المتحدة.

